Wat is de oorzaak van bruine randjes aan de bladeren van je kamerplant?

Klimaat, natuur en milieu
door Désirée du Roy
vrijdag, 15 mei 2026 om 16:33
ANP-489343250 (1)
Het is moeilijk om je kamerplanten tevreden te houden. Ieder soort heeft zijn eigen voorkeur wat betreft (zon)licht, water en voedingsstoffen. Ook moet je rekening houden met de temperatuur en de vochtigheid in huis. Wat is er aan de hand als er bruine randjes en vlekken op de bladeren verschijnen?

Licht en water

Je plant slaat niet zomaar geel of bruin uit. Er zijn veel verschillende oorzaken aan te wijzen voor dit soort vlekjes. Het helpt in ieder geval flink wanneer je je planten op regelmatige basis water geeft. Ga er bijvoorbeeld één keer in de week met de gieter langs, en schenk dan telkens dezelfde hoeveelheid water erbij.
Droge bruine vlekjes kunnen ook door een te hoge luchtvochtigheid in een te koele ruimte komen. Zie je dat er kurkvlekken op de bladeren komen, dan doe je er goed aan om de plant in een andere kamer neer te zetten.

Luchtvochtigheid

Te droge lucht is echter ook niet prettig voor je plant. Vooral in de wintermaanden gaat de luchtvochtigheid in huis vaak omlaag vanwege de loeiende verwarming. Tropische planten zoals de Monstera, Bananenplant en de Strelitzia krijgen dan al snel bruine randjes. Een luchtbevochtiger biedt in dit soort gevallen soelaas. Ook helpt het om gewoon regelmatig met de plantenspuit rondom en op de planten spuiten.

Te weinig licht

Mogelijk krijgt je kamerplant te weinig licht en verschijnen er daarom bruine randen aan de bladeren. Controleer eens hoeveel de betreffende soort precies nodig heeft. Het probleem verdwijnt wellicht wanneer de plant een andere standplaats krijgt.

Kalk

Als laatste zouden de bruine vlekken een teken kunnen zijn van teveel kalk in het water. Je kunt de kalk (deels) uit het water halen door het te koken. Giet het afgekoelde water daarna bij de plant. Nog beter is het om regenwater aan je binnenplanten te geven; een mooie reden om een regenton in de tuin te zetten.
Bron: RTL Nieuws

