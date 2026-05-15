Reizen in oorlogstijd: nu het Midden-Oosten en Afrika onveilig ziijn én vliegen duurder wordt

Nu een groeiend deel van Afrika op de kaart kleurt als risicogebied én de oorlog met Iran vliegtickets duurder maakt, verschuift het speelveld voor vakantiegangers razendsnel. De vraag is niet alleen meer: waar is het veilig? Maar ook: waar kom je überhaupt nog betaalbaar?

Afrika uit beeld: van droombestemming naar risicozone

Jarenlang stond Afrika voor ultieme verre avonturen : safari’s in Kenia, woestijn in Marokko, de Garden Route in Zuid-Afrika. Maar in steeds meer landen stapelen terrorisme, gewapende conflicten, criminaliteit en zwakke staatsstructuren zich op. Buitenlandse zaken en internationale risicokaarten kleuren complete regio’s oranje of rood, wat betekent: niet-essentiële reizen afraden of zelfs helemaal vermijden.

Voor veel reizigers is dat voldoende reden om Afrika voorlopig te schrappen. Zelfs landen die relatief stabiel zijn, worden meegesleurd in een algemene perceptie: “Afrika is onveilig.” Reisorganisaties volgen de vraag en zetten minder capaciteit in op het continent – een vicieuze cirkel.

De logische uitwijk: veilige landen elders

De reislust verdwijnt niet, ze verplaatst zich. In lijsten met “veiligste landen ter wereld” duiken steevast dezelfde namen op: IJsland, Denemarken, Oostenrijk, Portugal, Singapore, Canada. Het zijn landen met lage criminaliteit, stabiele politiek en goede gezondheidszorg.

In Europa profiteren vooral Zuid-Europa en de Alpen: Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Oostenrijk en Zwitserland combineren zon of bergen met een imago van orde en structuur.

In Azië winnen Japan, Singapore, Zuid-Korea en in mindere mate Thailand en Vietnam; zij staan te boek als relatief veilig en goed georganiseerd.

In Amerika en Oceanië gelden Canada, ustralië, Nieuw-Zeeland, Costa Rica en Chili als

“Veilig avontuur”: ruige natuur, maar sterke instituties.

Kortom: wat Afrika ooit bood – natuur, exotische cultuur, avontuur – wordt nu elders gezocht, in landen die groen kleuren op de veiligheidskaart.

Dan komt Iran: oorlog boven de route

Alsof dat nog niet genoeg was, gooit de oorlog met Iran extra olie op het vuur – of beter: op de kerosineprijs. Luchtruimen boven Iran en delen van het Midden-Oosten zijn gesloten of riskant, waardoor maatschappijen massaal moeten omvliegen. Vluchten naar Azië en Oceanië maken omwegen van honderden tot duizenden kilometers, met uren extra vliegtijd.

Die langere routes vreten brandstof, precies op het moment dat kerosineprijzen door de geopolitieke spanningen al exploderen. Analyses spreken van prijsstijgingen van tientallen procenten in korte tijd; sommige rapporten noemen bijna een verdubbeling van de brandstofkosten.

Airlines moeten de rekening ergens neerleggen.

Ze schrappen routes die door de omwegen niet meer rendabel zijn – Europese maatschappijen hebben al tienduizenden vluchten uit de schema’s gehaald.

Ze verhogen ticketprijzen en voeren extra brandstoftoeslagen in, vooral op longhaul-routes.

Gemiddeld zijn internationale vliegtickets volgens recente data al met 20 tot 40 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden, met uitschieters tot 70 procent voor bepaalde verre bestemmingen.

Veilig, maar onbetaalbaar: de nieuwe luxe van verre reizen

Hier ontstaat een wrange paradox. Wie Afrika wegens veiligheid mijdt, wijkt uit naar “veilige” verre bestemmingen in Azië, Amerika of Oceanië. Maar precies die routes worden het hardst geraakt door omvliegroutes en dure brandstof.

Veilig reizen wordt zo een klassekwestie.

Verre, veilige landen blijven bereikbaar voor wie een stijging van honderden euro’s per ticket kan slikken.

Middeninkomens worden teruggeduwd naar dichterbij: niet uit vrije keuze, maar omdat de combinatie van hogere ticketprijzen en inflatie simpelweg geen ruimte meer laat.

Afrika valt dus om veiligheidsredenen af, maar de “veilige alternatieven” veranderen in een luxeproduct.

De comeback van dichtbij: Europa en de auto

Daarom zien we een duidelijke heroriëntatie op de eigen regio.

Europese bestemmingen binnen een paar uur vliegen, of bereikbaar per trein en auto, winnen terrein: minder afhankelijk van dure kerosine, geen noodzaak tot omvliegen.

Zuid-Europese zonvakanties, Turkse resorts en stedentrips binnen Europa worden het nieuwe “veilige én betaalbare” compromis, waar vroeger een safari of rondreis in Afrika stond.

De wereld wordt zo in de praktijk weer kleiner. De combinatie van oorlog, onveiligheid en energieprijzen tekent de grenzen van onze mobiliteit opnieuw – niet op basis van nieuwsgierigheid, maar op basis van risico en budget.

Praktisch: zo kies je nu een bestemming

1. Check eerst het reisadvies. Ga vóór je boekt naar het officiële reisadvies (bijvoorbeeld Buitenlandse Zaken) en vermijd landen met oranje of rood advies; kijk ook naar criminaliteit, terrorismerisico en gezondheidszorg.

2. Denk in regio’s, niet in landen. Is Afrika (deels) afgevallen, kijk dan naar veilige clusters: Zuid- en West-Europa, “groene” landen in Azië (Japan, Singapore, Zuid-Korea) en stabiele staten als Canada of Portugal.

3. Beperk je vliegkilometers. Door de Iran-oorlog zijn vooral langeafstandsvluchten duurder en schaarser geworden; kies waar mogelijk voor kortere vluchten, trein of auto om omvliegroutes en brandstoftoeslagen te vermijden.

4. Plan met je budget, niet met dromen. Verre, veilige bestemmingen worden een luxeproduct: reken vooraf door wat een ticketstijging van 20–40 procent betekent voor je totale reisbudget en pas duur, ver én lang reizen hierop aan.

5. Zet veiligheid ook ter plekke voorop, zelfs in “veilige” landen: verzeker je goed, registreer je reis, vermijd onrustige wijken, luister naar lokale waarschuwingen en laat iemand thuis je route weten.