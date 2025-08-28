ECONOMIE
Bloomberg: zwakte Novo Nordisk drukt op groei Deense economie

Economie
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 22:42
KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - Denemarken verlaagt zijn groeiverwachting voor de economie vanwege de zwakkere vooruitzichten voor farmaciegigant Novo Nordisk. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van overheidsdocumenten die het heeft ingezien. De Deense economie groeit dit jaar naar verwachting nog met 1,4 procent, een forse daling vergeleken met de 3 procent die de regering in mei voorzag.
De Deense regering noemt in de documenten de Amerikaanse importheffingen en zwakkere vooruitzichten voor de farmaceutische industrie als redenen voor de bijstelling. Novo Nordisk heeft te maken met flinke concurrentie voor zijn populaire diabetes- en afslankmedicijnen Ozempic en Wegovy en heeft eind juli voor de tweede keer dit jaar zijn omzet- en winstverwachtingen naar beneden bijgesteld.
De export is volgens de Deense regering dit jaar aanzienlijk gedaald doordat Novo Nordisk marktaandeel in de Verenigde Staten heeft verloren. Naar verwachting worden de nieuwe vooruitzichten vrijdag gepresenteerd.
