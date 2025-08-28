Nike schrapt ongeveer 1 procent van kantoorbanen, melden media

BEAVERTON (ANP/BLOOMBERG) - Nike is van plan om meer banen te schrappen als onderdeel van de pogingen van de sportkledingfabrikant om zijn organisatie te herstructureren en weer te laten groeien. Daarover berichtten verschillende media. Minder dan 1 procent van de kantoorbanen wordt geraakt door de nieuwe ontslagronde. Het bedrijf heeft wereldwijd 77.800 werknemers, maar geeft niet aan hoeveel daarvan op kantoor werken. Volgens nieuwszender CNBC wordt de divisie die Europa omvat niet geraakt door de plannen.

"De stappen die we zetten zijn bedoeld om onszelf klaar te stomen voor succes en het volgende geweldige hoofdstuk voor Nike te creëren", staat in een interne memo van Nike's topmanagement, waarover CNBC en persbureau Bloomberg berichtten.

Bij een andere banenreductie vorig jaar werd nog ongeveer 2 procent van het personeelsbestand geschrapt. De nieuwste ronde ontslagen zou onderdeel zijn van topman Elliott Hills pogingen om te veranderen hoe teams binnen het bedrijf zijn onderverdeeld.

Vorige topman

Onder de vorige topman werd het bedrijf niet meer opgesplitst naar sport, maar onderverdeeld in afdelingen voor vrouwen, mannen en kinderen als onderdeel van een bredere strategie om de lifestyle-tak te laten groeien, schrijft CNBC. Hill, die bekendstaat als oudgediende binnen Nike, draait die veranderingen nu juist weer terug.

In de interne memo staat volgens de nieuwszender dat sommige personeelsleden een nieuwe rol krijgen aangeboden, moeten werken voor een nieuwe baas of bij een nieuw team aan de slag kunnen. Kantoorpersoneel in de Verenigde Staten en Canada is verteld om volgende week thuis te werken, terwijl het proces begint.