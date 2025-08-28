ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nvidia bij verliezers op hoger Wall Street na cijfers

Economie
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 22:48
anp280825205 1
NEW YORK (ANP) - Nvidia hoorde donderdag bij de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van chips voor AI-toepassingen zag de verkopen en winst afgelopen kwartaal opnieuw fors stijgen en voldeed daarmee min of meer aan de hooggespannen marktverwachtingen. De omzetverwachting voor het huidige kwartaal viel echter wat tegen. Dat leidde tot zorgen bij beleggers over een mogelijke groeivertraging van de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie (AI). Het aandeel daalde 0,8 procent. Branchegenoot Advanced Micro Devices (AMD) steeg 0,9 procent en chipbedrijf Broadcom klom 2,8 procent.
De algehele stemming op Wall Street was verder overwegend positief. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 45.636,90 punten. De brede S&P 500-index noteerde na het slot van de handel 0,3 procent hoger op 6501,86 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 21.705,16 punten.
Beleggers hadden daarnaast ook aandacht voor cijfers over de Amerikaanse economie. Die is in het tweede kwartaal iets harder gegroeid dan gedacht. Het Bureau of Economic Analysis in Washington heeft de groei in een nieuwe raming licht naar boven bijgesteld, omdat de grootste economie van de wereld bij nader inzien nog iets meer profiteerde van een toename van de investeringen van bedrijven en een aanzienlijke impuls van de handel.
Bath & Body Works verloor 6,9 procent. De verkoper van verzorgingsproducten heeft de bovengrens van zijn omzetverwachtingen voor het hele jaar naar beneden bijgesteld. Ook verwacht het bedrijf dat de importheffingen tot een negatieve impact van ongeveer 85 miljoen dollar zullen leiden.
Snowflake klom ruim 20 procent. Het cloudbedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan voorzien en gaf een positieve verwachting af voor het huidige kwartaal dankzij de sterke vraag naar AI.
Nike zakte 0,2 procent. Verschillende media meldden dat de sportkledingfabrikant meer banen gaat schrappen als onderdeel van zijn pogingen om de organisatie te herstructureren en weer te laten groeien. Ongeveer 1 procent van de kantoorbanen zou worden geraakt.
Vorig artikel

Bloomberg: zwakte Novo Nordisk drukt op groei Deense economie

Volgend artikel

Tennisser Sinner zonder setverlies naar derde ronde van US Open

POPULAIR NIEUWS

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

ANP-530481338 (1)

Bizar maar waar: als je heel vaak deze geur ruikt, is dat goed voor je hersenen

ANP-534224877

Frankrijk is in grote moeilijkheden, alweer. En wat dat voor ons betekent

oip 1

Huidkanker: deze tekenen op je nagels kunnen wijzen op melanoom

ANP-523169120

Kun je straks eenvoudig zonder bril? Nieuwe behandeling in de maak zonder laseroperatie

8375414

Oekraïense soldaat kruipt na martelingen uit graf: "Wonder dat hij nog leeft"