Nvidia bij verliezers op hoger Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Nvidia hoorde donderdag bij de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van chips voor AI-toepassingen zag de verkopen en winst afgelopen kwartaal opnieuw fors stijgen en voldeed daarmee min of meer aan de hooggespannen marktverwachtingen. De omzetverwachting voor het huidige kwartaal viel echter wat tegen. Dat leidde tot zorgen bij beleggers over een mogelijke groeivertraging van de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie (AI). Het aandeel daalde 0,8 procent. Branchegenoot Advanced Micro Devices (AMD) steeg 0,9 procent en chipbedrijf Broadcom klom 2,8 procent.

De algehele stemming op Wall Street was verder overwegend positief. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 45.636,90 punten. De brede S&P 500-index noteerde na het slot van de handel 0,3 procent hoger op 6501,86 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 21.705,16 punten.

Beleggers hadden daarnaast ook aandacht voor cijfers over de Amerikaanse economie. Die is in het tweede kwartaal iets harder gegroeid dan gedacht. Het Bureau of Economic Analysis in Washington heeft de groei in een nieuwe raming licht naar boven bijgesteld, omdat de grootste economie van de wereld bij nader inzien nog iets meer profiteerde van een toename van de investeringen van bedrijven en een aanzienlijke impuls van de handel.

Bath & Body Works verloor 6,9 procent. De verkoper van verzorgingsproducten heeft de bovengrens van zijn omzetverwachtingen voor het hele jaar naar beneden bijgesteld. Ook verwacht het bedrijf dat de importheffingen tot een negatieve impact van ongeveer 85 miljoen dollar zullen leiden.

Snowflake klom ruim 20 procent. Het cloudbedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan voorzien en gaf een positieve verwachting af voor het huidige kwartaal dankzij de sterke vraag naar AI.

Nike zakte 0,2 procent. Verschillende media meldden dat de sportkledingfabrikant meer banen gaat schrappen als onderdeel van zijn pogingen om de organisatie te herstructureren en weer te laten groeien. Ongeveer 1 procent van de kantoorbanen zou worden geraakt.