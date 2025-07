BMW verkoopt iets meer auto's, behalve in China

MÜNCHEN (ANP) - Het Duitse autoconcern BMW heeft in het tweede kwartaal iets meer auto's verkocht dan een jaar eerder, maar kampte net als andere Duitse autofabrikanten wel met zwakte op de Chinese markt. Volgens het bedrijf uit München werden er in de afgelopen periode wereldwijd 621.271 auto's verkocht, inclusief de dochtermerken MINI en Rolls-Royce. Dat is een stijging van 0,4 procent.

De verkoop in China daalde met bijna 14 procent, maar op de Duitse thuismarkt en de rest van Europa waren plussen te zien. Ook in de Verenigde Staten nam de verkoop toe, ondanks de Amerikaanse importheffingen op buitenlandse auto's. BMW zou namelijk de extra kosten door de invoertarieven nog niet doorberekenen aan Amerikaanse klanten.

Over de eerste helft van dit jaar verkocht het concern in totaal meer dan 1,2 miljoen auto's. Daarbij was voor China een krimp met ruim 15 procent te zien door onder meer felle concurrentie van lokale autobouwers. Ook Mercedes-Benz, Audi, Porsche en Volkswagen merken dat.