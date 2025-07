Motie van wantrouwen tegen Von der Leyen weggestemd

STRAATSBURG (ANP) - De motie van wantrouwen tegen voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is met een ruime meerderheid van het Europees Parlement verworpen. In de stemming van donderdag stemden 360 Europarlementariërs tegen en 175 voor de motie.

Europarlementariërs van radicaal-rechtse partijen dienden maandag deze motie in. Ze vinden dat de Commissievoorzitter te veel macht naar zich toe trekt.

De sociaaldemocraten (S&D), de een na grootste fractie, stemden tegen nadat ze eerder deze week met stemonthouding dreigden. Nadat de fractie woensdagavond van Von der Leyen de toezegging had gekregen dat het Europees Sociaal Fonds in de nieuwe EU-meerjarenbegroting niet wordt geschrapt, besloot de fractie tegen de motie te stemmen.

GroenLinks-PvdA

Dat deed ook de liberale fractie Renew. "De stem tegen is echter geen blanco cheque voor de Commissie", zei fractievoorzitter Valérie Hayer. "We zijn verre van tevreden met de huidige koers van de Commissie-Von der Leyen. De Europese instellingen staan ​​nu gevaarlijk dicht bij een crisis. Daar moet verandering in komen."

GroenLinks-PvdA heeft evenmin de motie gesteund, maar benadrukt dat dit niet betekent dat de fractie de huidige koers van de Commissie steunt. "Van de Green Deal tot migratie en van deregulering tot landbouwbeleid, volgt de Commissie steeds vaker de radicaalrechtse lijn die de christendemocraten hebben ingezet", zegt de Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout, fractievoorzitter van de Groenen. GroenLinks maakt in het Europarlement deel uit van de Groenen. PvdA van S&D. "Deze motie zou een wake-upcall moeten zijn" voor de Commissie en voor de centrumrechtse EVP, zei Eickhout. "Samenwerken met extreemrechts leidt tot instabiliteit en ondermijnt de toekomst van Europa."

Nederlanders

Ook de Nederlandse Europarlementariërs van Volt vinden dat de Commissie niet op dezelfde weg kan doorgaan. "Onze boodschap vandaag: Ursula, stop met het afzwakken van klimaatwetgeving, reageer met maatregelen tegen de genocide die Netanyahu pleegt in Gaza en werk niet samen met extreemrechts. Het komt als een boemerang terug in je gezicht", zeggen fractievoorzitter Reinier van Lanschot en Anna Strolenberg.

De EVP, de partij van Von der Leyen, "heeft vandaag opnieuw laten zien dat wij de stabiliteitsfactor zijn voor het EU-project", zegt partijleider Manfred Weber. "Wij hebben de Europese Commissie de kracht gegeven die zij nodig heeft in deze periode van wereldwijde onrust."