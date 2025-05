Boeing treft deal met VS in fraudezaak rond dodelijke crashes

FORT WORTH (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een voorlopige schikking bereikt met Boeing in een fraudezaak. Die vloeide voort uit twee dodelijke crashes met 737 MAX-toestellen waarbij 346 mensen om het leven kwamen. Met de overeenkomst, die nog wel moet worden goedgekeurd door de rechter, ontloopt Boeing strafrechtelijke vervolging.

Zonder deal zou het proces op 23 juni beginnen. Boeing zou dan terechtstaan voor het misleiden van Amerikaanse toezichthouders over een cruciaal besturingssysteem van de 737 MAX. Twee vliegtuigen van dat type stortten neer in 2018 en 2019, in Indonesië en Ethiopië.

In totaal zal Boeing ruim 1,1 miljard dollar betalen, inclusief een boete en een schadevergoeding. 445 miljoen dollar zal worden besteed aan het verbeteren van de naleving, veiligheid en kwaliteitsprogramma's van het bedrijf. "We zijn ervan overtuigd dat deze oplossing de rechtvaardigste uitkomst is met praktische voordelen", verklaarde het ministerie.