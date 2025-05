Apple eindigt lager op Wall Street na tariefdreiging Trump

NEW YORK (ANP) - Apple is vrijdag lager geëindigd op de aandelenbeurs in New York. Beleggers reageerden op een bericht van de Amerikaanse president Donald Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social. Daarin dreigde hij met een heffing van 25 procent voor het techconcern als het de productie van zijn iPhones niet naar de Verenigde Staten verplaatst. Het aandeel zakte 3 procent.

Apple maakt de meeste iPhones nu nog in China en India en heeft momenteel geen smartphonefabrieken in de VS. Trump schreef in zijn bericht dat hij topman Tim Cook al lang geleden heeft laten weten te verwachten dat in de VS verkochte iPhones daar ook geproduceerd moeten worden. "Niet in India of waar dan ook", aldus de president.