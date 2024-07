Boeing-vliegtuig verliest opnieuw een wiel kort na vertrek

LOS ANGELUS (ANP/BLOOMBERG) - Een Boeing-vliegtuig van United Airlines heeft maandag tijdens het opstijgen opnieuw een wiel verloren, meldt de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Niemand raakte gewond tijdens de vlucht met een Boeing 757-200 die om 07.16 uur lokale tijd opsteeg vanuit Los Angeles en om 10.10 uur landde op Denver International Airport.

United zegt dat het wiel in Los Angeles is gevonden, zonder details te verstrekken. Het vliegtuig had 174 passagiers en zeven bemanningsleden aan boord.

In maart verloor een toestel van Boeing ook al een wiel. Dat gebeurde kort na het vertrek van een United Airlines-vlucht uit San Francisco. Het vliegtuig, dat met 249 passagiers onderweg was naar Japan, landde in Los Angeles. Ook toen raakte niemand gewond.