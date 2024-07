Geen Olympische Spelen voor tijdritkampioen Roglic

ORLÉANS (ANP) - De Sloveense wielrenner Primoz Roglic ontbreekt deze zomer op de Olympische Spelen. De 34-jarige Roglic veroverde op de vorige Spelen in Tokio (2021) het goud op de individuele tijdrit en had eerder aangekondigd dat hij in Parijs wil meedoen aan de wegwedstrijd. Zijn naam ontbreekt echter in de olympische selectie die de Sloveense bond maandag onthulde.

Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar, die nu ook weer in het geel door Frankrijk rijdt, behoort wel tot de selectie. Het is onduidelijk waarom Roglic niet is geselecteerd. De kopman van Red Bull - Bora-hansgrohe staat na de eerste week van de Tour op de vierde plaats, met 1 minuut en 36 seconden achterstand op zijn leidende landgenoot Pogacar.

De geletruidrager heeft in de Sloveense selectie voor de Spelen gezelschap van Luka Mezgec, Jan Tratnik en Matej Mohoric. Pogacar liet via Instagram zijn onvrede blijken over het feit dat zijn vriendin Urska Zigart niet is geselecteerd bij de vrouwen. "Zo erg. Urska is tweevoudig nationaal kampioene en de beste Sloveense wielrenster in de WorldTour, maar niet geselecteerd voor de Spelen. Ik heb hier geen woorden voor."

Roglic pakte in 2021 in Japan met overmacht het goud op de tijdrit, ruim voor Tom Dumoulin (zilver) en de Australiër Rohan Dennis (brons).