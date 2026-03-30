Boekingsgegevens campingaanbieder Roan gestolen bij datalek

BREDA (ANP) - Bij een datalek zijn gevoelige gegevens van klanten van vakantieaanbieder Roan buitgemaakt. Het gaat om onder meer namen, telefoonnummers, e-mailadressen, de bestemmingen en aankomst- en vertrekdata. Het in Breda gevestigde Roan, dat ruim honderd campings aanbiedt in zeven Europese landen, zegt dat "verschillende andere bedrijven in de vakantiesector helaas ook zijn getroffen door dit beveiligingslek".

Roan zegt dat bankgegevens en adressen niet zijn gestolen. Een vergelijkbaar datalek bij reisorganisatie Sunweb leidde vorig jaar tot onrust onder klanten, die vreesden voor een woninginbraak tijdens hun vakantie.

"De onrust die dit nieuws kan veroorzaken spijt ons ten zeerste. Wij kunnen u verzekeren dat de bron van het incident binnen het systeem van onze partner is geïdentificeerd en geblokkeerd", schrijft Roan in een e-mail aan klanten.

Een woordvoerder van de onderneming was niet direct bereikbaar voor commentaar. Dat gold ook voor het Franse moederbedrijf European Camping Group.