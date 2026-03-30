'Eén foto per dag' video van mishandelde vrouw ging viraal

Media
door Dirk Kruin
maandag, 30 maart 2026 om 17:25
Scherm­afbeelding 2026-03-30 om 07.24.46
Een hartverscheurende video waarop de escalerende kwetsuren te zien zijn van een jonge vrouw die wordt mishandeld, ging een aantal jaren geleden viraal. Nog steeds niet verjaard, helaas.
De Servische titel luidt in vertaling: ‘Eén foto per dag in het verschrikkelijkste jaar van mijn leven.’ De fotoserie start met een stralende vrouwe, maar haar glimlach verflauwt uiteindelijk en maakt plaats voor blauwe plekken, schrammen en wurgsporen in haar nek. Op de allerlaatste foto houdt ze en bordje omhoog waarop staat ‘Help me, ik weet niet of ik morgen wel te zien krijg,' wat impliceert dat ze niet weet of ze nog een dag langer te leven heeft. De herkomst van de video is onduidelijk en ook is niet bekend of de letsels echt zijn. Het lijkt erg op een soort Servische ‘postbus 51’ boodschap, maar niemand komt naar voren als maker. Zeker is wel dat huiselijk geweld een hardnekkig en ernstig probleem in Servië is.
Bron(nen): Huff Post

Lees ook

Chef van toprestaurant Noma vertrekt na beschuldigingen mishandelingChef van toprestaurant Noma vertrekt na beschuldigingen mishandeling
Hoe is het met Lil’ Kleine?Hoe is het met Lil’ Kleine?
Vakantie is begonnen, dus meer mannen die vrouwen slaanVakantie is begonnen, dus meer mannen die vrouwen slaan
Ik heb een pensioen van 3500 per maand. In welk prettig Europees land kan ik het beste gaan wonen

Coup tegen Poetin? Onvrede groeit

De koffers voor de paasvakantie lagen al in de auto. De hond zat te wachten op de achterbank.Toen werd vader boos

Het Lidewij‑effect: hoe een warme elitejeugd uitmondde in extreem rechtse opvattingen

Wat eenzaamheid in je brein aanricht

Toxicoloog over aangebrand worstje: "Vergelijkbaar met roken van heel pakje sigaretten"

