'Eén foto per dag' video van mishandelde vrouw ging viraal

Een hartverscheurende video
waarop de escalerende kwetsuren
te zien zijn van een jonge vrouw die wordt mishandeld, ging een aantal jaren geleden viraal. Nog steeds niet verjaard, helaas.
De Servische titel luidt in vertaling: ‘Eén foto per dag in het verschrikkelijkste jaar van mijn leven.’ De fotoserie start met een stralende vrouwe, maar haar glimlach verflauwt uiteindelijk en maakt plaats voor blauwe plekken, schrammen en wurgsporen in haar nek. Op de allerlaatste foto houdt ze en bordje omhoog waarop staat ‘Help me, ik weet niet of ik morgen wel te zien krijg,' wat impliceert dat ze niet weet of ze nog een dag langer te leven heeft. De herkomst van de video is onduidelijk en ook is niet bekend of de letsels echt zijn. Het lijkt erg op een soort Servische ‘postbus 51’ boodschap, maar niemand komt naar voren als maker. Zeker is wel dat huiselijk geweld
een hardnekkig en ernstig probleem in Servië is.