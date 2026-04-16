Bondskanselier Merz: geen Duitse terugkeer naar kernenergie

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz vindt een terugkeer naar kernenergie geen oplossing voor de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zei Merz donderdag in een persconferentie. Het was volgens Merz wel een fout van Duitsland om volledig te stoppen met kernenergie toen drie jaar geleden de laatste operationele reactoren werden stilgelegd.

"Het besluit was fout, maar het corrigeren zal de huidige energieproblemen van ons land niet oplossen", aldus Merz. Hij reageerde daarmee op een suggestie van een CDU-collega dat er gepraat zou moeten worden over het heropstarten van kerncentrales om zo de hoge energieprijzen te drukken.

Merz verwees daarbij ook naar onderzoeken waaruit bleek dat het heropstarten van de stilgelegde reactoren ongeveer 10 miljard euro zou kosten. Duitsland besloot af te stappen van kernenergie na de kernramp in het Japanse Fukushima in 2011. Wereldwijd maakt kernenergie juist weer een opmars door het stijgende stroomverbruik voor onder meer AI-datacenters en om de uitstoot te verlagen.