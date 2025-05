Bondskanselier Merz wil af van 'anti-wegkijkwet' in EU

BRUSSEL (ANP/DPA) - De nieuwe bondskanselier van Duitsland, Friedrich Merz, wil dat de Europese Unie helemaal afziet van regels die grote bedrijven verplichten misstanden bij leveranciers tegen te gaan. "We zullen de nationale wet in Duitsland intrekken. Ik verwacht ook van de Europese Unie dat ze deze stap volgt en deze richtlijn daadwerkelijk opheft", zei de CDU-politicus over de zogeheten antiwegkijkwet. Hij zei dit in een persconferentie die hij samen met Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gaf.

Merz pleitte in de persconferentie voor het verder afbouwen van de regeldruk voor bedrijven. De door hem gehekelde richtlijn voor ketenzorgplicht, die in 2028 van kracht moet worden in de EU, verplicht grotere bedrijven misstanden zoals kinderarbeid of dwangarbeid tegen te gaan in hun toeleveringsketen. Eerder dit jaar zwakte de EU de richtlijn al af na klachten vanuit het bedrijfsleven. Zo wordt de zorgplicht slechts beperkt tot directe leveranciers.