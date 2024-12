Bouwer Titanic verkoopt Britse werven aan Spaanse concurrent

BELFAST (ANP/AFP/RTR) - De scheepsbouwer van de Titanic, het Noord-Ierse Harland and Wolff, gaat zijn vier Britse scheepswerven verkopen aan zijn Spaanse branchegenoot Navantia. De Britse regering meldt dat hierover een overeenkomst is bereikt, maar zegt niet welk bedrag daarmee is gemoeid.

Een ingewijde meldde eerder donderdag tegenover persbureau Bloomberg dat het om 70 miljoen pond gaat, bijna 85 miljoen euro. De deal, die wordt gesteund door de regering, moet nog wel worden goedgekeurd door de toezichthouder.

De Britse handelsminister Jonathan Reynolds zegt dat de overeenkomst "onze onafhankelijke scheepsbouwcapaciteit zal garanderen om onze marine te versterken en ervoor te zorgen dat de industrie kan blijven bijdragen aan economische groei". De twee scheepsbouwers tekenden vorig jaar een contract om drie schepen voor de Britse marine te bouwen. Met de overeenkomst kan de levering doorgaan.

Windturbines

Ook zijn zo'n duizend banen gered die eerder dit jaar op de tocht stonden. De afgelopen jaren kampte de scheepsbouwer met financiële problemen. Harland and Wolff had in september externe hulp ingeschakeld om het bedrijf voor een faillissement te behoeden.

Harland and Wolff bouwde na de ramp met de Titanic in 1912 nog jaren schepen, waaronder de bekende Olympic en Britannic. Tijdens de Tweede Wereldoorlog leverde het bedrijf bijna 150 oorlogsschepen. Later legde het zich meer toe op windturbines en het repareren van schepen en olieplatformen.