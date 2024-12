Roemeense rechter stuurt strafzaak Tate terug naar aanklager

BOEKAREST (ANP/AFP/RTR) - Een Roemeense rechtbank heeft de zaak rond mensenhandel tegen Andrew Tate teruggestuurd naar de aanklagers. De omstreden influencer kan daardoor voorlopig niet vervolgd worden. Tate had bezwaar aangetekend en kreeg daarin gelijk.

In de aanklacht tegen Tate stonden "onregelmatigheden", oordeelde het hof in Boekarest. De zaak is daarom teruggestuurd naar de aanklager die de aanklacht had opgesteld.

Andrew Tate en zijn broer Tristan verzetten zich al langer tegen de zaak van justitie. Vorige maand oordeelde het hof al dat meerdere bewijsstukken uit het dossier geschrapt moesten worden. Zo werd geoordeeld dat verklaringen van twee belangrijke slachtoffers ongeschikt waren om in te brengen in de rechtszaak.

Er lopen meerdere zaken tegen de gebroeders Tate. Die gaan onder meer om mensenhandel, seks met een minderjarige en deelname aan een criminele organisatie. Woensdag kreeg de Britse politie toestemming om ruim 2 miljoen pond (2,4 miljoen euro) in beslag te nemen van de twee. Die zaak draait om een belastingschuld van miljoenen.