BP verlegt koers en verhoogt investeringen in fossiele brandstof

LONDEN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - BP heeft woensdag aangekondigd zijn jaarlijkse investeringen in olie en gas te verhogen tot 10 miljard dollar per jaar. Daarmee verschuift de focus van het Britse olie- en gasconcern weer naar fossiele brandstoffen. Het besluit is onderdeel van de inspanningen van topman Murray Auchincloss om de financiële prestaties van het bedrijf te verbeteren.

Onder Bernard Looney, de voorganger van Auchincloss, werd in 2020 nog besloten de olie- en gasproductie met 40 procent te verminderen. Tegelijkertijd wilde BP de hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare energie sterk laten groeien tegen 2030. "We zullen zeer selectief zijn in onze investeringen in de transitie", zegt Auchincloss nu. "Dit is een reset voor BP, met een onwrikbare focus op het creëren van langetermijnwaarde voor aandeelhouders."

BP wil nu onder meer de olieproductie laten groeien naar 2,3 miljoen tot 2,5 miljoen vaten olie per dag in 2030. De investeringen in hernieuwbare energie worden tegelijkertijd afgebouwd. Zo worden deze jaarlijks verlaagd naar 1,5 miljard tot 2 miljard dollar, ongeveer 5 miljard dollar minder dan eerder aangekondigd.