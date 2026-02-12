Brancheorganisatie wil drastische versnelling aanpak netcongestie

DEN HAAG (ANP) - Bouwend Nederland noemt het zorgelijk dat de situatie op het elektriciteitsnet in Flevoland, Gelderland en Utrecht is verslechterd. De brancheorganisatie wil dat vergunningsprocessen "drastisch worden versneld", waarbij ook het stikstofdossier een belemmerende rol speelt.

"Eerder genomen netcongestiemaatregelen hebben de nood nog onvoldoende gelenigd. Het is daarom zaak dat de minister de regie neemt om samen met TenneT, netbeheerders en marktpartijen te bepalen welke maatregelen nodig zijn", aldus de koepelorganisatie.

Dat kunnen maatregelen zowel aan de aanbod- als de vraagkant van het stroomnet zijn. "Alle nodige maatregelen moeten worden getroffen om het risico van een aansluitstop geen realiteit te laten worden", zegt Bouwend Nederland. De organisatie wijst erop dat in Flevoland, Gelderland en Utrecht naar schatting tot bijna 240.000 woningen in 2035 moeten worden gerealiseerd met een aansluiting op het stroomnet.