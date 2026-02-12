ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brancheorganisatie wil drastische versnelling aanpak netcongestie

Economie
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 13:56
anp120226154 1
DEN HAAG (ANP) - Bouwend Nederland noemt het zorgelijk dat de situatie op het elektriciteitsnet in Flevoland, Gelderland en Utrecht is verslechterd. De brancheorganisatie wil dat vergunningsprocessen "drastisch worden versneld", waarbij ook het stikstofdossier een belemmerende rol speelt.
"Eerder genomen netcongestiemaatregelen hebben de nood nog onvoldoende gelenigd. Het is daarom zaak dat de minister de regie neemt om samen met TenneT, netbeheerders en marktpartijen te bepalen welke maatregelen nodig zijn", aldus de koepelorganisatie.
Dat kunnen maatregelen zowel aan de aanbod- als de vraagkant van het stroomnet zijn. "Alle nodige maatregelen moeten worden getroffen om het risico van een aansluitstop geen realiteit te laten worden", zegt Bouwend Nederland. De organisatie wijst erop dat in Flevoland, Gelderland en Utrecht naar schatting tot bijna 240.000 woningen in 2035 moeten worden gerealiseerd met een aansluiting op het stroomnet.
loading

POPULAIR NIEUWS

259792803_m

Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

Schermafbeelding202026-02-1020224026

Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

00trump-epstein-harley-mlfb-mediumSquareAt3X

het kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groter

ANP-548087084

Point of no return: de aarde wordt een helse veel te hete planeet, waarschuwen wetenschappers

ANP-546516013

Steeds meer mensen maken carrièreswitch vanwege AI: praktische beroepen in opkomst

104792303_m

Als de vaat steeds vuil uit de machine komt: dit zijn de usual suspects

Loading