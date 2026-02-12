ECONOMIE
Eerste vergunningen voor Oekraïense wapenexport sinds oorlog

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 13:54
KYIV (ANP/AFP) - Voor het eerst sinds het begin van de Russische invasie hebben Oekraïense wapenfabrikanten vergunningen gekregen om te exporteren naar het buitenland. Dat meldt Roestem Oemjerov, secretaris van de nationale veiligheids- en defensieraad van Oekraïne. President Volodymyr Zelensky kondigde in september al aan dat hij snel met de wapenexport wilde beginnen.
Oemjerov zei niet hoeveel producenten nu een vergunning hebben gekregen om hun wapens te verhandelen. Hij merkte wel op dat de sector op jaarbasis inmiddels meer dan 55 miljard dollar produceert (zo'n 46 miljard euro).
De wapenindustrie in Oekraïne is sinds het begin van de oorlog hard gegroeid. Het land is nog altijd sterk afhankelijk van de leveringen van westerse wapens, zoals luchtafweersystemen, maar produceert zelf wel veel andere wapens. Naar schatting maakt Oekraïne bijvoorbeeld vier miljoen drones per jaar, volgens waarnemers waarschijnlijk meer dan alle NAVO-bondgenoten bij elkaar.
