Staking bij Lufthansa raakt 100.000 reizigers

door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 14:01
anp120226155 1
BERLIJN (ANP/RTR) - Stakingen onder piloten en cabinepersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa raken ongeveer 100.000 reizigers, meldt het bedrijf. Door de actie gingen bijna 800 vluchten niet door.
Vakbonden hadden eerder deze week opgeroepen tot de acties. Piloten bij Lufthansa staken om hun eisen voor hogere pensioenen kracht bij te zetten. Cabinemedewerkers leggen het werk neer in een ander cao-conflict.
Op de luchthaven van Frankfurt, de grootste van Duitsland, schrapte Lufthansa door de stakingen 450 van de 1117 vertrekkende vluchten. In München gingen 275 van de 920 vertrekkende vluchten niet door. Lufthansa verwacht vrijdag volgens het normale schema te kunnen vliegen.
