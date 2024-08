British Airways schort vluchten naar Beijing op per eind oktober

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - British Airways vliegt vanaf eind oktober niet langer naar Beijing. De luchtvaartmaatschappij schort alle vluchten op tot en met november volgend jaar. Diverse airlines vliegen al minder op China. Aanleiding is de lagere vraag naar vluchten richting het land. Ook moeten maatschappijen omvliegen omdat zij het Russische luchtruim vermijden.

Topman Luis Gallego van luchtvaartconcern IAG, het moederbedrijf van British Airways, sprak eerder deze maand al over zwakke marktomstandigheden in China. British Airways blijft wel dagelijks vliegen op Shanghai en Hongkong, al vliegt de luchtvaartmaatschappij inmiddels ook minder vaak naar die laatste stadstaat. Klanten van British Airways die een vlucht naar Beijing hadden geboekt kunnen hun reis omboeken of hun geld terugkrijgen.

De Britse vlieger Virgin Atlantic Airways kondigde eerder al aan vanaf eind oktober alle vluchten richting China te schrappen om het gesloten luchtruim boven Rusland. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas Airways heeft het aantal vluchten van Sydney naar Shanghai verlaagd vanwege de zwakke vraag.