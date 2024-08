Diensten: verdachten planden zelfmoordaanslag bij concert Swift

WENEN (ANP/DPA/RTR/AFP) - De Oostenrijkse autoriteiten hebben naar eigen zeggen een mogelijke zelfmoordaanslag voorkomen bij een concert van Taylor Swift in Wenen. De hoofdverdachte had vergaande plannen om met steekwapens en explosieven grote aantallen slachtoffers te maken buiten het stadion waar zij zou optreden. De twee hoofdverdachten hebben bekend. Er is een derde verdachte ondervraagd, maar verder wordt niemand gezocht.

De hoofdverdachte is een 19-jarige man met Noord-Macedonische roots. Hij had eind juli zijn baan opgezegd en aangekondigd dat hij grootse plannen had, zei Franz Ruf van de Oostenrijkse politie. Volgens Omar Haijawi-Pirchner, een andere hoge Oostenrijkse veiligheidsfunctionaris, heeft hij bekend dat hij van plan was "vandaag of morgen een groot aantal mensen te doden". Hij zou lid geweest zijn van een bekend islamistisch netwerk en had online uitgezocht hoe hij een bom moest maken. Ruf zegt dat in zijn woning materialen zijn gevonden waarmee een bom gemaakt kon worden.

De tweede verdachte, een jongen van 17, had het net uitgemaakt met zijn vriendin, meldde politiechef Ruf. Beide verdachten waren volgens hem bereid om bij de aanslag te sterven. De derde verdachte is 15 jaar en stond ook in contact met de verdachte van 19.

Afgelast

Volgens de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Gerhard Karner kwamen de aanslagplannen aan het licht dankzij informatie van buitenlandse inlichtingendiensten. Dat was volgens hem noodzakelijk omdat de Oostenrijkse diensten te weinig bevoegdheden hebben om berichtendiensten op telefoons uit te lezen. Een ingewijde zegt tegen het Amerikaanse NBC News dat vanuit de Amerikaanse inlichtingengemeenschap is gewaarschuwd voor een mogelijke terreuraanslag.

Drie concerten van Taylor Swift werden uit voorzorg afgelast. De Oostenrijkse autoriteiten hadden daar naar eigen zeggen niet op aangedrongen, maar begrijpen het wel. De terreurdreiging is nog altijd op het een na hoogste niveau. "De situatie was ernstig, de situatie is ernstig."