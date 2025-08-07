Britse centrale bank verlaagt rente naar 4 procent

LONDEN (ANP) - De Bank of England heeft het rentetarief in het Verenigd Koninkrijk verlaagd. Met de lagere leenkosten wil de Britse centrale bank de economie ondersteunen. De rente ging omlaag met een kwart procentpunt naar 4 procent. Het besluit lag in lijn met de verwachting van economen.

De beleidsbepalers van de Britse centrale bank waren niet unaniem over het rentebesluit. Vijf van de negen bestuurders stemden voor een renteverlaging en vier bestuurders hadden liever opnieuw een rentepauze gezien. Om tot een akkoord te komen waren twee stemrondes nodig. Dat was voor het eerst in de geschiedenis van het beleidscomité.