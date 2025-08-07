ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Britse centrale bank verlaagt rente naar 4 procent

Economie
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 13:24
anp070825107 1
LONDEN (ANP) - De Bank of England heeft het rentetarief in het Verenigd Koninkrijk verlaagd. Met de lagere leenkosten wil de Britse centrale bank de economie ondersteunen. De rente ging omlaag met een kwart procentpunt naar 4 procent. Het besluit lag in lijn met de verwachting van economen.
De beleidsbepalers van de Britse centrale bank waren niet unaniem over het rentebesluit. Vijf van de negen bestuurders stemden voor een renteverlaging en vier bestuurders hadden liever opnieuw een rentepauze gezien. Om tot een akkoord te komen waren twee stemrondes nodig. Dat was voor het eerst in de geschiedenis van het beleidscomité.
Vorig artikel

Frits van Eerd aanwezig bij uitspraak in strafzaak

Volgend artikel

Jumbo-eigenaar Van Eerd vond 448.000 euro contant geld in de ijskast normaal. De rechter niet: 2 jaar cel

POPULAIR NIEUWS

ANP-514172749

Aantal jonge mensen met darmkanker stijgt: de symptomen en hoe je het risico kunt verkleinen

ANP-525011949

De verbijisterden nieuwe verhalen (of sprookjes) over Epsteins vrien Prins Andrew

656a7458-cdfc-44f1-b6c7-8a04bab8eb53

Bijna niemand vertrouwt Trump nog (behalve de extreme fanatici)

altijd-gelijk-hebben-gedragingen

Dit zijn de 7 dingen die mensen doen die altijd gelijk denken te hebben

Scherm­afbeelding 2025-08-07 om 07.34.33

Hoe kan de VVD in 's hemelsnaam de verkiezingen winnen met zwaarbeschadigde Yesilgöz?

shutterstock_236980549

Leraar heeft in de klas twee keer seks met leerlinge (17), geeft haar de schuld