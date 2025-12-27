Waarom Midas Dekkers eigenlijk Wandert Jacobus heet

We kennen hem allemaal al jaren als de veelzijdige, cynische bioloog (Midas Dekkers: het is volkomen terecht dat vrouwen minder verdienen
), die heel veel boeken schreef en veel in de media is: Midas Dekkers. Mooie naam
ook voor een bioloog.
“Eigenlijk wilde ik striptekenaar worden, cartoonist. Alleen kon ik niet tekenen. Cartoonisten hadden namen als Yrrah. Ik noemde mezelf Midas, naar de Grote Boze Wolf die altijd biggetjes probeerde te vangen. Steeds weer aan een nieuw plan beginnen terwijl je al weet dat het gaat mislukken.”