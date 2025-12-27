ECONOMIE
Waarom Midas Dekkers eigenlijk Wandert Jacobus heet

Beroemd
door Ans Vink
zaterdag, 27 december 2025 om 17:56
We kennen hem allemaal al jaren als de veelzijdige, cynische bioloog (Midas Dekkers: het is volkomen terecht dat vrouwen minder verdienen), die heel veel boeken schreef en veel in de media is: Midas Dekkers. Mooie naam ook voor een bioloog.
Alleen: zo heet die helemaal niet. Hij heet Wandert Jacobus Dekkers.

“Eigenlijk wilde ik striptekenaar worden, cartoonist. Alleen kon ik niet tekenen. Cartoonisten hadden namen als Yrrah. Ik noemde mezelf Midas, naar de Grote Boze Wolf die altijd biggetjes probeerde te vangen. Steeds weer aan een nieuw plan beginnen terwijl je al weet dat het gaat mislukken.”

