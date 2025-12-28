ECONOMIE
Deze alledaagse gewoonte maakt je veel dikker dan je denkt

Voedsel & Koken
door Ans Vink
zondag, 28 december 2025 om 8:30
een tafel met daarop een blikje cola, een smoothie en een cappuciono
Veel mensen letten scherp op hun avondeten, maar vergeten één alledaagse dikmaker: achteloos drinken van suikerhoudende frisdrank, sap en energiedrank de hele dag door. Die vloeibare calorieën tikken ongezien aan en maken je ongemerkt veel dikker dan je denkt.
In Nederland heeft inmiddels ruim de helft van de volwassenen overgewicht; volgens het RIVM gaat het om 50,4 procent van de 18‑plussers, en dat aandeel blijft stijgen. Een belangrijke motor daarachter zijn suikerhoudende dranken. Harvard’s Nutrition Source rekent voor dat één blikje frisdrank of gezoete vruchtendranken gemiddeld zo’n 150 kilocalorieën bevat, vrijwel volledig uit toegevoegde suikers. Wie elke dag één zo’n drankje extra neemt en niets anders verandert, kan op jaarbasis zo’n twee kilo aankomen.(zie hier de bewijzen van Harvard)​
“Sugary drinks are among the most fattening aspects of the modern diet”. 
Het verraderlijke is dat vloeibare calorieën nauwelijks verzadigen. Onderzoek laat zien dat mensen die veel suikerhoudende drank drinken later op de dag niet minder gaan eten, waardoor de totale energie‑inname structureel hoger uitvalt. In een grote review werd geregeld drinken van sugar‑sweetened beverages in verband gebracht met meer gewichtstoename, een hoger risico op obesitas en meer kans op type 2‑diabetes. Of zoals onderzoekers het samenvatten: “sugary drinks are among the most fattening aspects of the modern diet”. (Sugar Sweetened Beverages, Obesity, Type 2 Diabetes and Cardiovascular Disease risk)
Juist omdat frisdrank, sap, ijsthee of “gezonde” smoothies zo normaal zijn geworden – bij de lunch, onderweg, ’s avonds op de bank – voelt het niet als snacken. Het effect op je lichaam is dat wél. Zeker in combinatie met weinig beweging en veel zittend werk veranderen die dagelijkse drankjes langzaam maar zeker in extra vet rond je buik en organen.​
schermafbeelding-2017-05-21-om-134639
Wat kun je doen zonder meteen ascetisch te leven?
  • Maak water, thee of koffie zonder suiker tot je standaarddrank; bewaar frisdrank en sap voor af en toe.
  • Kies kleinere glazen, vul ze eerst met water of bruiswater en voeg hooguit een scheutje sap toe voor smaak.
Kleine aanpassingen aan wat je drinkt leveren op termijn meer op dan je denkt – en vaak sneller dan het zoveelste “januaridieet”.

