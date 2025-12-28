ECONOMIE
Poetin heeft genoeg van vrede: alleen zijn voorwaarden tellen

Politiek
door Gerard Driehuis
zondag, 28 december 2025 om 6:19
Scherm­afbeelding 2025-12-28 om 06.26.01
Poetin laat steeds minder twijfel bestaan: hij heeft genoeg van praatjes over vrede en wil alleen onderhandelen op zijn eigen voorwaarden.
In Moskou klinkt al weken dezelfde harde lijn. Poetin herhaalt dat Oekraïne eerst grondgebied moet opgeven voordat er überhaupt over een staakt-het-vuren kan worden gesproken. Tijdens recente gesprekken met Amerikaanse gezanten werd “geen compromisoptie gevonden”, aldus Kremlin-adviseur Joeri Oesjakov, die toegaf dat de onderhandelingen wel “nuttig en constructief” waren, maar nergens toe leidden.
Tegelijkertijd verhoogt het Kremlin de druk op het slagveld. Poetin vierde recente Russische terreinwinsten en noemde verdere vredespogingen “zinloos” zolang Volodymyr Zelensky in Kiev aan de macht blijft. In Russische staatsmedia wordt de oorlog gepresenteerd als een test van uithoudingsvermogen, waarin concessies gelijkstaan aan capitulatie.
Voor Europa en de VS is dat een sombere boodschap. Terwijl Donald Trump zich profileert als dealmaker die “vandaag nog” vrede kan sluiten, schuift Poetin elk compromis van tafel en gokt hij erop dat het Westen oorlogsmoe wordt. Hoe langer hij de diplomatie rekt, hoe duidelijker zijn inzet wordt: geen echte vrede, maar een gedicteerde uitkomst.

