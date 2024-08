Britse centrale bank verlaagt rente voor het eerst sinds 2020

LONDEN (ANP) - De Bank of England heeft het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds 2020 verlaagd. Met de lagere leenkosten wil de centrale bank de kwakkelende economie ondersteunen, nu de inflatie voldoende lijkt te zijn afgekoeld. Economen hadden gewaarschuwd dat het erom zou spannen of de centrale bank de rente wel of niet zou verlagen. Beurshandelaren gingen uit van een kans van 60 procent op een renteverlaging.

De Britse centrale bank begon in december 2021 als een van de eerste centrale banken met het verhogen van de rente in de strijd tegen de hoge inflatie. In totaal werd de rente veertien keer op rij opgeschroefd tot 5,25 procent, het hoogste niveau sinds 2008. Sinds augustus 2023 bleef de rente op dat niveau staan. De centrale bank verlaagde het rentetarief nu met een kwart procentpunt naar 5,0 procent.

Gouverneur Andrew Bailey van de Bank of England had bij de vorige rentevergadering in juni nog aangegeven dat het nog te vroeg is om de rente te verlagen. "We moeten er zeker van zijn dat de inflatie laag zal blijven", verklaarde Bailey vorige maand.

Taylor Swift

Ook waarschuwde investeringsbank TD Securities dat de tour van Taylor Swift mogelijk zou kunnen leiden tot uitstel van een renteverlaging door de Bank of England in augustus. Deze maand trekken namelijk honderdduizenden fans naar de concerten van de zangeres in Londen. Die fans geven veel geld uit aan bijvoorbeeld hotelovernachtingen, waardoor de inflatie mogelijk tijdelijk wordt opgedreven.

De Britse inflatie kwam in juni uit op 2 procent en ligt daarmee al twee maanden op rij in lijn met de doelstelling van de centrale bank. De zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak niet worden meegenomen, bleef echter ruim boven de doelstelling van 2 procent.

De beleidsbepalers van de centrale bank waren niet unaniem over het rentebesluit. Vijf van de negen bestuurders stemden voor een renteverlaging. Vier bestuurders stemden tegen.