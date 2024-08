Duitse bierverkoop gedaald, ondanks EK-feestjes

FRANKFURT (ANP/DPA) - Net als in Nederland, hebben Duitsers in het afgelopen halfjaar minder bier gedronken. Duitse brouwerijen verkochten in totaal 4,2 miljard liter bier, 0,6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Zelfs het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland kon een daling niet voorkomen.

De binnenlandse bierconsumptie daalde in de eerste jaarhelft met 0,9 procent tot 3,4 miljard liter, maakte het Duitse federale statistiekbureau bekend. Het EK zorgde wel voor groei in de aanloop naar het grote evenement, maar de maanden mei en juni bleven achter bij de cijfers van vorig jaar. Juni was met 777 miljoen liter bier zelfs de zwakste juni sinds een herziening van de bierbelasting in Duitsland in 1993.

De Duitse Brouwersvereniging wijt de tegenvallende verkopen aan het wisselvallige weer. Vorige maand werd bekend dat Nederlandse bierbrouwers in de eerste zes maanden van dit jaar 5 procent minder bier hebben verkocht.