Britse centrale bank verlaagt rente voor tweede keer dit jaar

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Bank of England heeft het rentetarief in het Verenigd Koninkrijk voor de tweede keer dit jaar verlaagd. De rente ging omlaag met een kwart procentpunt tot 4,25 procent. Met de lagere leenkosten wil de centrale bank de kwakkelende economie ondersteunen. Het besluit werd iets later bekendgemaakt dan normaal vanwege twee minuten stilte ter herdenking van Victory in Europe Day. Het is donderdag precies tachtig jaar geleden dat nazi-Duitsland officieel capituleerde.

In maart hield de Bank of England de rente nog onveranderd, na een verlaging in februari. De centrale bank wees destijds op een hoge mate van economische onzekerheid door het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Later op de dag zal Trump naar verwachting een handelsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk bekendmaken. Het Verenigd Koninkrijk is het eerste land dat een handelsdeal sluit met de VS en volgens Trump zullen "meerdere deals" volgen.