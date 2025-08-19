Britse consument kiest vaker voor A-merk en gaat minder uit eten

LONDEN (ANP/RTR) - Consumenten in het Verenigd Koninkrijk grijpen vaker naar A-merken in de supermarkt in plaats van de goedkopere huismerken, op zoek naar een betaalbare manier om zichzelf thuis te verwennen. Ze gaan juist minder vaak uit eten.

De verkoop van merkartikelen van onder meer snoep en frisdrank groeide in de vier weken tot 10 augustus met 6,1 procent, terwijl goedkopere huismerkproducten met 4,1 procent stegen. Volgens marktonderzoeker Worldpanel is dit verschil sinds maart vorig jaar niet zo groot geweest.

De verschuiving naar duurdere A-merken komt doordat consumenten deze zomer vaker thuis eten en minder uit eten gaan om te besparen. Britse restaurants zagen het aantal bezoekers afgelopen kwartaal met 6 procent dalen. "Consumenten in het VK waren de afgelopen tijd al overgestapt op goedkopere huismerken, dus het is nu opvallend in deze cijfers dat A-merken veel sneller groeien dan eigen merken", zegt een onderzoeker van Worldpanel.