ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bondscoach ziet verjongde volleybalploeg vlak voor WK groeien

Sport
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 14:27
anp190825117 1
BANGKOK (ANP) - Bondscoach Felix Koslowski kijkt met een goed gevoel vooruit naar het WK dat voor de Nederlandse volleybalsters vrijdag met een groepswedstrijd tegen Zweden begint. "Ik ben blij met hoe we er voorstaan. We worden steeds beter. Nu we in Thailand zijn, beginnen we het toernooi ook echt te voelen", laat hij weten in een persbericht.
Een verjongde Nederlandse ploeg is met veertien speelsters in Bangkok aangekomen. Sarah van Aalen, Iris Vos, Jet Kok, Laura Jansen, Nicole van de Vosse, Marije ten Brinke, Britte Stuut en Suus Gerritsen speelden nog nooit een wedstrijd op een WK. De 29-jarige Marrit Jasper is de oudste en meest ervaren speelster (219 interlands) in de selectie, waarvan de gemiddelde leeftijd 23,8 jaar is. Gerritsen is met 19 jaar de jongste.
Voor Nederland is het de zestiende deelname aan een wereldkampioenschap. De volleybalsters debuteerden in 1956 op het WK in Frankrijk met de tiende plaats. De beste prestatie van Oranje op een mondiale eindronde was de vierde plaats op het WK 2018 in Japan.
Vorig artikel

Zelensky gaf Trump golfclub (en brief van zijn vrouw) en kreeg sleutels Witte Huis

Volgend artikel

Britse consument kiest vaker voor A-merk en gaat minder uit eten

POPULAIR NIEUWS

ANP-450191132

Studie: zo werkt Ibuprofen nog veel beter

ANP-525785405

Veelgebruikt landbouwgif tast kinderbrein aan: 'Blijvende schade'

Illya in BB vol liefde

B&B Vol liefde: Illya kan alleen nog maar naar Sylwia's billen staren en Eveline knapt compleet af op Bart

download (5)

Vitae Pro zegt dat het goed is voor ouder worden mensen. Is er wetenschappelijk bewijs voor die claim?

ANP-329326563

Gevaarlijke parasitaire worm kan orgaanfalen en kanker veroorzaken; rukt op naar Europa

ANP-3177323

In dit EU-land mag je straks officieel 150 km/u rijden