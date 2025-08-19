Bondscoach ziet verjongde volleybalploeg vlak voor WK groeien

BANGKOK (ANP) - Bondscoach Felix Koslowski kijkt met een goed gevoel vooruit naar het WK dat voor de Nederlandse volleybalsters vrijdag met een groepswedstrijd tegen Zweden begint. "Ik ben blij met hoe we er voorstaan. We worden steeds beter. Nu we in Thailand zijn, beginnen we het toernooi ook echt te voelen", laat hij weten in een persbericht.

Een verjongde Nederlandse ploeg is met veertien speelsters in Bangkok aangekomen. Sarah van Aalen, Iris Vos, Jet Kok, Laura Jansen, Nicole van de Vosse, Marije ten Brinke, Britte Stuut en Suus Gerritsen speelden nog nooit een wedstrijd op een WK. De 29-jarige Marrit Jasper is de oudste en meest ervaren speelster (219 interlands) in de selectie, waarvan de gemiddelde leeftijd 23,8 jaar is. Gerritsen is met 19 jaar de jongste.

Voor Nederland is het de zestiende deelname aan een wereldkampioenschap. De volleybalsters debuteerden in 1956 op het WK in Frankrijk met de tiende plaats. De beste prestatie van Oranje op een mondiale eindronde was de vierde plaats op het WK 2018 in Japan.