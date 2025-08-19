ECONOMIE
Verhoogd risico op natuurbrand in groot deel Nederland

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 14:34
anp190825120 1
DEN HAAG (ANP) - In een groot deel van Nederland is het risico op een natuurbrand hoog. In vijftien van de vijfentwintig veiligheidsregio's is fase 2 van kracht, omdat het erg droog is in de natuur. Hierdoor neemt het risico op natuurbranden toe.
De veiligheidsregio's Groningen, Friesland en Gelderland-Zuid hebben de afgelopen dagen het risiconiveau verhoogd. In zes regio's, waaronder Flevoland, Zeeland en Drenthe, geldt nog fase 1. Vier veiligheidsregio's registreren het actuele natuurbrandrisico niet.
Bij fase 2 zijn hulpdiensten extra alert en voeren ze verkenningsvluchten uit. Ook kondigen autoriteiten in sommige gevallen een stookverbod af. Bezoekers van natuurgebieden moeten voorzichtig zijn met vuur en geen sigarettenpeuken weggooien.
