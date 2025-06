Britse en Turkse centrale banken houden rentetarieven onveranderd

LONDEN/ANKARA (ANP) - De Bank of England en de Turkse centrale bank hebben hun rentetarieven onveranderd gelaten. Beide besluiten waren conform de verwachting van economen. De Britse centrale bank hield de rente in het Verenigd Koninkrijk onveranderd op 4,25 procent. In mei werd de Britse rente nog voor de tweede keer dit jaar verlaagd, met een kwart procentpunt.

De rente in Turkije bleef ongewijzigd op het hoge niveau van 46 procent om de hoge inflatie in het land te bestrijden. De inflatie in het land is in mei wel afgenomen. De consumentenprijzen stegen vorige maand met 35,4 procent. Dat is het laagste niveau sinds november 2021. In april bedroeg de inflatie nog 37,9 procent.

Eerder dit jaar was de Turkse centrale bank begonnen met het verlagen van de leenkosten om de Turkse economie, die net uit een recessie was gekomen, te stimuleren. Zo ging de rente in maart omlaag naar 42,5 procent. In april werd de rente na een noodvergadering echter weer verhoogd naar 46 procent om een forse waardedaling van de lira tegen te gaan.

De Turkse munt was na de arrestatie van Ekrem Imamoglu, de burgemeester van Istanbul, gekelderd tot het laagste niveau ooit ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Imamoglu wordt gezien als een belangrijke uitdager van Recep Tayyip Erdogan voor het Turkse presidentschap. Een goedkopere lira maakt buitenlandse producten duurder en dreigt daarmee de inflatie weer aan te jagen.