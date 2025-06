Zuid-Afrika op weg naar terugkeer in de Formule 1

KYALAMI (ANP/DPA) - Zuid-Afrika maakt zich op voor een terugkeer op de kalender van de Formule 1. Volgens de organisatoren van het circuit in Kyalami heeft de FIA de plannen voor een noodzakelijke upgrade van het circuit goedgekeurd. Als die vernieuwingen worden uitgevoerd kunnen er in de toekomst weer Grand Prix races worden gereden ten noorden van Johannesburg.

"Vandaag openen we een gedurfd nieuw hoofdstuk voor Kyalami. We zijn klaar voor de terugkeer van de Formule 1 naar Afrikaanse bodem", zei circuiteigenaar Toby Venter volgens DPA. "Dit is een bepalend moment voor de Zuid-Afrikaanse autosport."

De organisatoren hebben nu drie jaar de tijd om verbeteringen door te voeren om de benodigde licentie te krijgen om een Formule 1-race te organiseren.

De laatste keer dat de Formule 1 Zuid-Afrika aandeed, was in 1993. De Fransman Alain Prost won destijds op het circuit in Kyalami.

Het circuit van Zandvoort zal vanaf 2026 van de Formule 1-kalender verdwijnen.