Britse reclamewaakhond verbiedt 'racistische' reclame Sanex

door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 14:06
LONDEN (ANP/AFP) - De Britse reclamewaakhond heeft een reclame voor Sanex-douchegel van het Amerikaanse consumentengoederenconcern Colgate-Palmolive verboden. De spot zou hebben gesuggereerd dat zwarte huid "problematisch" en witte huid "superieur" was.
De Advertising Standards Authority (ASA) greep in na klachten dat de tv-reclame negatieve stereotypen over mensen met een donkere huidskleur in stand hield. Het filmpje, dat in juni werd uitgezonden, toonde twee zwarte modellen met "jeukende en droge huid die als problematisch werd afgebeeld", terwijl een wit model werd getoond met een gladde huid.
Volgens de toezichthouder mag de reclame niet opnieuw worden uitgezonden, omdat deze in strijd is met de regels. Colgate-Palmolive verklaarde dat de reclame juist bedoeld was om te laten zien dat het product geschikt was voor iedereen. De ASA erkent dat er geen opzet in het spel was, maar maant het bedrijf wel ervoor te zorgen "ernstige aanstoot op grond van ras te vermijden".
