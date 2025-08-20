Is zo'n morbide herinnering aan de muur iets voor jou? Bedrijf balsemt tatoeages van overledenen

Tatoeages staan bekend als permanente lichaamsversiering, maar ook je huid gaat ooit ten onder aan de tand des tijds. Een bedrijf in de VS biedt nu een opmerkelijke oplossing: 'Save My Ink Forever' verwijdert de getatoeëerde huid van overledenen en conserveert die, zodat nabestaanden het 'kunstwerk' aan de muur kunnen hangen.

Het ietwat morbide idee komt van vader en zoon Michael en Kyle Sherwood, beiden werkzaam in de uitvaartbranche. “Balsemen werd mijn kunstvorm”, zegt Kyle tegen Popular Science. Voor hem is het bewaren van tatoeages niet macaberder dan het neerzetten van een urn met as. Inmiddels hangen duizenden van deze huidstukken, vaak ingelijst als perkament, in woonkamers door de VS, Canada en zelfs het Verenigd Koninkrijk.

Hoe werkt het?

De procedure kan al voor een overlijden geregeld worden of tot 72 uur erna. Nabestaanden vullen een formulier in en een uitvaartondernemer haalt het stukje huid weg volgens de instructies van Save My Ink. Dat wordt behandeld met een geheime formule en na enkele maanden ingelijst teruggestuurd. Een enkel werk kost zo’n 1700 dollar, maar complete sleeves of zelfs bodysuits kunnen oplopen tot 100.000 dollar.

Grenzen en taboes

Niet alles mag: gezichten en intieme zones worden geweigerd en verzoeken om van huid lampenkappen of andere objecten te maken worden resoluut afgewezen. Toch zijn de Sherwoods flexibel. Zo hebben ze ook tatoeages bewaard van geamputeerde ledematen of huid die na een geslachtsbevestigende operatie werd verwijderd.

Kunst die blijft leven

De tatoeage-industrie is de afgelopen decennia enorm gegroeid: bijna de helft van de millennials heeft er minstens één. Voor veel mensen is een tatoeage een deel van hun identiteit. Met Save My Ink kan dat stukje identiteit letterlijk blijven bestaan, ook na de dood.

Of je het nu kunstzinnig vindt of macaber: tatoeages die anders met het lichaam zouden verdwijnen, krijgen zo een tweede leven achter glas.