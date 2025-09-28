Britse regering helpt Jaguar Land Rover na cyberaanval

LONDEN (ANP/BLOOMBERG/BELGA) - Jaguar Land Rover krijgt steun van de Britse overheid in de vorm van een garantstelling voor een lening van 1,5 miljard pond, omgerekend ruim 1,7 miljard euro. Dit moet de autofabrikant helpen bij het herstel van een cyberaanval die de productie heeft lamgelegd.

Begin september meldde de grootste autofabrikant van Groot-Brittannië dat het concern was getroffen door een zware cyberaanval. De onderneming zag zich genoodzaakt om haar fabrieken in het Verenigd Koninkrijk, Slowakije, Brazilië en India stil te leggen.

Hierdoor loopt Jaguar Land Rover veel inkomsten mis. Inmiddels zijn enkele systemen wel weer online. Het streven is om 1 oktober weer enige productie op te starten.

De Britse regering was de voorbije dagen in gesprek over mogelijkheden om steun te bieden. Jaguar Land Rover heeft 34.000 mensen in dienst in het land, met nog eens 120.000 banen die verbonden zijn aan de toeleveringsketen. Ook bij toeleveranciers zitten er nu noodgedwongen werknemers thuis.