Motorcoureur Marc Márquez pakt zevende wereldtitel in MotoGP

Sport
door anp
zondag, 28 september 2025 om 8:42
MOTEGI (ANP/AFP) - Motorcoureur Marc Márquez heeft zich in de Grote Prijs van Japan verzekerd van zijn zevende wereldtitel in de MotoGP. Dat deed de Spanjaard op zijn Ducati door als tweede te eindigen in de Grote Prijs van Japan. Márquez moest alleen de Italiaan Francesco Bagnaia voor zich dulden.
Met nog vijf grands prix te gaan is de oudste van de broers Márquez niet meer in te halen. Met zijn zevende wereldtitel komt hij op gelijke hoogte met de Italiaan Valentino Rossi.
Márquez was zaterdag op het circuit van Motegi als tweede geëindigd in de sprintrace. Het is zijn eerste wereldtitel sinds 2019.
