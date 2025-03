Britse regering veel somberder over economische groei

LONDEN (ANP) - De economie van het Verenigd Koninkrijk zal dit jaar aanzienlijk minder hard groeien dan eerder voorspeld, berekende een Britse rekenkamer van de regering. Waar het Office for Budget Responsibility (OBR) in de herfst een stijging van het bruto binnenlands product (bbp) van 2 procent voorspelde, gaat de instantie nu uit van 1 procent.

Minister van Financiën Rachel Reeves maakte de verslechterde vooruitzichten bekend in het Lagerhuis. Ze kondigde daar tussentijdse begrotingsplannen aan. Die bestaan onder andere uit bezuinigingen op sociale zekerheid. Ook wil Reeves snijden in de kosten van de overheid. Investeringen in defensie moeten juist omhoog.