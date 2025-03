Mazelen verspreiden zich sneller, bijna 50 procent meer meldingen

ROTTERDAM (ANP) - Mazelen grijpen steeds sneller om zich heen in Nederland, vooral op basisscholen met een lage vaccinatiegraad en binnen gezinnen van mensen die niet zijn gevaccineerd. In de afgelopen week is het aantal gemelde besmettingen met bijna de helft toegenomen, tot 158. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept ouders op om kinderen met verschijnselen van mazelen thuis te houden tot zeker vier dagen na het ontstaan van vlekjes op de huid. Ook is het advies om dan de huisarts te bellen.

Van een landelijke uitbraak is geen sprake, benadrukt het instituut, maar er zijn wel clusters van besmettingen op vijf basisscholen in verschillende regio's. Het gaat om openbare, islamitische en antroposofische scholen (vrije scholen).