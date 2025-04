Britten onderzoeken omkoping rond Microsoft-datacenter Nederland

LONDEN (ANP) - De Britse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar mogelijke omkoping rond de bouw van een datacenter in Nederland voor technologiegigant Microsoft. De overheidsinstantie voor ernstige fraude, het Serious Fraud Office (SFO), heeft vijf panden doorzocht en drie arrestaties verricht.

Het doelwit van het onderzoek is het Britse bedrijf Blu-3 en voormalige partners van het wereldwijde bouwbedrijf Mace Group. Personen bij Blu-3 worden verdacht van het betalen van meer dan 3 miljoen pond (ongeveer 3,6 miljoen euro) aan steekpenningen aan ex-partners van Mace Group in verband met de bouw van een Microsoft-datacenter in Nederland.

Meer dan zeventig SFO-medewerkers doorzochten vier huizen en een bedrijfspand in onder meer Londen om bewijsmateriaal in beslag te nemen. Een huiszoeking was in Monaco. "Het betalen van steekpenningen om zaken te doen ondermijnt onze financiële markten, de reputatie van Britse bedrijven en de rechtsstaat en zal niet worden getolereerd", aldus de SFO.