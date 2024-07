Bronnen: moeder Google praat met Wiz over grootste overname ooit

MOUNTAIN VIEW (ANP) - Google-moederbedrijf Alphabet is in gesprek om cybersecurity-start-up Wiz over te nemen. Dat melden persbureau Bloomberg en zakenkrant The Wall Street Journal op basis van bronnen. Met de inlijving is mogelijk 23 miljard dollar gemoeid, waarmee het de grootste overname ooit zou worden voor het Amerikaanse technologieconcern.

Het in New York gevestigde Wiz bestaat pas sinds 2020, maar op het bedrijf werd bij een financieringsronde in mei al een prijskaartje geplakt van 12 miljard dollar. Een overname van Wiz, dat zich richt op beveiliging van clouddiensten, zou Google kunnen helpen rivalen Microsoft en Amazon in te halen in de steeds competitiever wordende cloudmarkt.

Alphabet lijfde twee jaar terug al cyberbeveiligingsbedrijf Mandiant in voor 5,4 miljard dollar. Dat was de op een na grootste overname ooit voor het bedrijf. De grootste deal uit de geschiedenis van Google is de overname van mobieltjesfabrikant Motorola Mobility uit 2012. Die deal was goed voor 12,5 miljard dollar.