Brabantse (22) moet 22 jaar de cel in vanwege koelbloedige moord op vader

De rechtbank in Breda heeft donderdag 22 jaar gevangenisstraf opgelegd aan een 22-jarige vrouw voor het vermoorden van haar eigen vader. Dit deed ze samen met haar toenmalige vriend Jeroen L. Gradus Haisch (58) werd in maart 2023 naar een vervallen boerderij gelokt in Wouwse Plantage, waar hij zes keer werd gestoken met een groot mes.

De dochter en L. (37) verklaarden dat zij de man hadden gelokt omdat ze hem wilden confronteren met hun geheime relatie. Op Snapchat werden echter chats gevonden waarin zij mogelijkheden bespraken om Haisch te doden. De dochter beweerde dat ze dit in een opwelling deed, omdat ze op dat moment boos was op haar vader. De rechtbank gelooft dat niet.

Schokkende zoekgeschiedenis

In de zoekgeschiedenis van de vrouw werden meerdere teksten en afbeeldingen gevonden rondom het verlies van een vader. Die had ze al opgezocht voordat hij overleed. Enkele uren voor de dood van haar vader zocht de dochter naar passende rouwteksten. Op de uitvaart stond ze rouwend aan zijn kist. Niemand had toen ook maar enig vermoeden. Volgens de rechtbank heeft ze ook haar familie bedrogen.

De dochter vertrok op 24 maart samen met haar vader met de auto naar de vervallen boerderij. Hij dacht dat hij daar een afspraak had voor het kopen van oud ijzer. "Hij werd onder valse voorwendselen naar de donkere plek gelokt. Jij hebt hem letterlijk naar zijn gewelddadige dood toe gereden", zei de rechtbankvoorzitter.

De twee wezen elkaar als dader aan. De dochter verklaarde dat L. haar vader had neergestoken en L. beweerde dat Haisch al dood was toen hij arriveerde. Vlak voor de moord bestelde hij onder een valse naam een groot mes. Ook werd in een ondergrondse container bij zijn huis kleding met bloed van het slachtoffer aangetroffen.

Motief onduidelijk

Het exacte motief bleef onduidelijk. Wel is duidelijk dat de vrouw geen goede band had met haar vader. Haar medegevangenen verklaarden dat hij erg streng was. De vrouw zou aan hen hebben verteld dat zij L. de moordopdracht gaf.

Volgens de rechters hebben de twee intensief samengewerkt. Ze kunnen alleen niet met zekerheid zeggen wie het geweld heeft uitgeoefend. L. kreeg in januari al twintig jaar celstraf opgelegd. Tegen hem was, net als tegen de dochter, 22 jaar cel geëist. Hun zaken werden apart behandeld omdat de vrouw op een laat moment van advocaat wisselde.