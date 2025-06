Poetin: plan om NAVO aan te vallen is 'nonsens'

SINT-PETERSBURG (ANP/AFP) - De Russische president Vladimir Poetin heeft de gedachte dat Rusland van plan zou zijn de NAVO aan te vallen "onzin" genoemd. Volgens hem verspreiden westerse politici dat verhaal om hun belastingbetalers tot hogere defensie-uitgaven te bewegen. Dat zei Poetin donderdagavond tijdens een persconferentie voor buitenlandse media in Sint-Petersburg.

De NAVO-plannen om de defensie-uitgaven op te schroeven vormen volgens Poetin geen bedreiging voor Rusland. Moskou zou over voldoende middelen beschikken om zichzelf te verdedigen. "We moderniseren voortdurend onze strijdkrachten", aldus de president.

Poetin liet ook weten het eens te zijn met de Amerikaanse president Donald Trump, die stelt dat de oorlog in Oekraïne niet zou zijn uitgebroken als hij in het Witte Huis had gezeten.