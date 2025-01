Bronnen: nieuwe financiering OpenAI stuwt waarde naar 300 miljard

SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - OpenAI, het bedrijf achter de populaire chatbot ChatGPT, voert gesprekken om zo'n 40 miljard dollar op te halen in een nieuwe investeringsronde. Dat melden meerdere zakenmedia, waaronder de Financial Times en The Wall Street Journal, op basis van ingewijden. De nieuwe investeringen zouden de waardering van OpenAI naar 300 miljard dollar stuwen.

Het bedrijf werd na een investeringsronde in oktober nog gewaardeerd op 157 miljard dollar. Volgens de ingewijden bevinden de gesprekken zich nog in een vroeg stadium en kunnen de cijfers nog veranderen.

De Japanse techinvesteerder Softbank zou volgens de media 15 tot 20 miljard dollar in OpenAI willen stoppen. Een deel van die investering zou volgens de bronnen bedoeld zijn om de bijdrage te dekken van OpenAI aan Stargate, een nieuw samenwerkingsverband op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

OpenAI en Softbank maken samen met softwareconcern Oracle deel uit van Stargate, dat uiteindelijk 500 miljard dollar aan investeringen in de Amerikaanse AI-infrastructuur moet opleveren.