Droevige primeur: PVV-vicepremier leidt de ministerraad

Het is in de parlementaire geschiedenis nog nooit voorgekomen dat een extreme rechtse politicus optreedt als premier en de vergadering van de regering voorzit. Zelfs tussen 1940 en 1954 gebeurde dat niet. Toen was er geen premier, alleen een Leiter.

Maar vandaag gaat het dan toch gebeuren, Premier Schoof heeft griep en kan niet komen. Volgens het reglement van de ministerraad wordt de eerste vice-premier dan voorzitter en dat is de vertegenwoordiger van de grootste partij. Dat in de ijskast van die partij nog allerlei voorstellen wachten die strijdig zijn met de rechtsstaat speelt daarbij - dankzij VVD en NSC - geen rol.

In vorige kabinetten kwam het wel vaker voor dat een van de vicepremiers de ministerraad leidde. Maar premier Schoof had zich juist voorgenomen om dat zoveel mogelijk te voorkomen, omdat hij een partijloze premier is. Dan is het al lastig genoeg om alle problemen die er eventueel spelen vooraf te zien aankomen, en dus is het belangrijk dat hij de wekelijkse vergaderingen van bewindspersonen zelf leidt, is het idee. Zo houdt hij wat meer grip.

Voor de liefhebbers: de persconferentie van de premier - meestal rond half drie, wordt vast interessant. Te zien op het politeke kanaal van de NPO.