Bronnen: VK wil verzet Nederland tegen strenge handelsplannen EU

Economie
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 21:04
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Verenigd Koninkrijk benadert meerdere EU-landen, waaronder Nederland, om zich te verzetten tegen strenge handelsvoorstellen die het VK kunnen uitsluiten van deelname aan openbare aanbestedingen. Dit melden ingewijden aan persbureau Bloomberg.
De EU overweegt lokale inhoudseisen in te voeren bij 'made in Europe'-beleid. Daarmee wil het landenblok beter bestand zijn tegen de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump en andere handelsonzekerheden. De lidstaten zijn verdeeld over hoe protectionistisch de maatregelen moeten zijn, aldus de bronnen.
Frankrijk pleit volgens Britse en Europese functionarissen voor de striktste aanpak. Verschillende landen zouden zoeken naar een compromis dat minder beperkend is.
Het VK zoekt ook steun bij onder meer Duitsland en Italië, die hard getroffen zouden worden door het strenge voorstel. Het VK vraagt ze om hulp om een open handelsrelatie te behouden in hun wederzijds belang, aldus de bronnen.
