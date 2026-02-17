ECONOMIE
Astrid Holleeder: Afwezigheid in RTL Tonight had veiligheidsreden

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 21:03
HILVERSUM (ANP) - Dat Astrid Holleeder de laatste maanden niet te zien was in RTL Tonight, dat haar als vaste duider had aangetrokken, had te maken met haar veiligheid. Dat vertelt zij in RTL Boulevard.
"Eigenlijk was besloten dat ik kon gaan werken, dus dat ik daarvoor beveiligd zou worden. Alleen dat bleek kennelijk een miscommunicatie tussen diensten. En daardoor werd me op enig moment gezegd: je mag helemaal niets meer", legde ze uit. "Ik was even van de radar bij Tonight, maar dat kan binnenkort weer wel, dus dan ben ik er weer."
Eerder deelde Holleeder op Instagram wel dat zij tegen "wat obstakeltjes" was aangelopen en daarom niet meer in het programma te zien was, maar gaf daar verder geen uitleg over.
Holleeder leefde ruim tien jaar ondergedoken, nadat ze een getuigenis had afgelegd tegen haar criminele broer Willem Holleeder. Vorig jaar trad ze uit de anonimiteit. Binnenkort start ze met een podcast over thema's als dreiging, verraad, familiegeheimen, isolement en loyaliteit.
