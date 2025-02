Brouwer achter Hertog Jan verkoopt minder bier door afname China

LEUVEN (ANP) - AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, heeft vorig jaar iets minder bier verkocht, maar boekte door prijsverhogingen wel een hogere omzet. De brouwer, bekend van onder meer Hertog Jan, Jupiler, Corona en Leffe, had naar eigen zeggen last van consumenten in China en Argentinië die minder drank kochten.

De brouwer, die ook de merken Bud, Stella Artois en Hoegaarden heeft, zag de hoeveelheid verkochte dranken met 1,4 procent dalen vergeleken met 2023. In totaal verkocht de brouwer bijna 576 miljoen hectoliter. Ruim 495 miljoen hectoliter daarvan was bier, 2 procent minder dan een jaar eerder. De hoeveelheid verkochte alcoholische dranken die niet onder bier vallen, zoals Cutwater en Nütrl, steeg met 1,5 procent.

Dankzij prijsverhogingen met 4,3 procent per hectoliter wist AB InBev de omzet met 2,7 procent te verhogen naar bijna 59,8 miljard dollar (ongeveer 57 miljard euro). Ongunstige wisselkoersen drukten volgens de brouwer op de opbrengsten. De winst bedroeg in 2024 net geen 5,9 miljard dollar (zo'n 5,6 miljard euro), tegen 5,3 miljard dollar in 2023.